Wieso tun wir uns den Bachelor immer wieder an?

4. Wetten ohne Sportkenntnisse

Sei es im Fussball, beim Pferderennen oder bei Boxkämpfen – ein wenig muss man doch von der Sportart verstehen, bevor man Prognosen abgibt. Pustekuchen, wenns um den Bachelor geht! Allein mit der eigenen Lebenserfahrung, mit dem guten, alten Bauchgefühl ist man fähig, den Sieger oder die Siegerin nach nur einer Folge vorauszusagen. Die Wetten in Whatsapp-Gruppen oder in Büros sind Kult! Mittlerweile machen da so viele Leute mit, dass der Gewinn für mehr als nur ein Röschen reicht. Wer mitreden will, muss schauen, kann wetten.