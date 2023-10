Der erste Versuch der deutschen TV- und Radiomoderatorin Verena Kerth führte zu einem zerbrochenen Bierkrug. Dann, im zweiten Anlauf, nach drei Schlägen, klappte es: O’zapft is! An der Zürcher Ausgabe des Oktoberfests auf dem Bauschänzli fliesst seit gestern das Bier wieder in Strömen.