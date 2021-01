Herr Nydegger, was haben Sie diesen Winter zum ersten Mal erlebt?

Am Wochenende bin ich zum ersten Mal mit dem Eiger Express gefahren. So nah der Eigernordwand entlangzuschweben, das ist wirklich spektakulär! Mit meiner Frau war ich zum ersten Mal auf dem Eichhörnliweg in Arosa. Ah ja, ich habe das erste Mal 45 Zentimeter Schnee geschaufelt – vor unserer Hauseinfahrt in Zürich (lacht).