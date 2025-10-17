Sie liebt High Heels, Pelz und Klunker. Er trägt lieber Sportschuhe, Jeans und Rucksack. Auf Aussenstehende könnte das Paar nicht gegensätzlicher wirken. «Hätte mich früher wer gefragt, ob ich Irina Beller kennenlernen wollte, hätte meine Antwort klar Nein gelautet, weil das, was ich über sie gelesen hatte, nicht das ist, was ich toll finde», sagt Dürr. «Aber Irina hat zwei Seiten: die eine als Kunstfigur, die in der Öffentlichkeit provoziert, die andere als Irina, eine zarte Person, die ich kennen- und lieben gelernt habe und toll finde. Das sind zwei Paar Stiefel!»



Es gibt eben die Irina Beller, die tagtäglich unbeobachtet das tut, was eine Frau ohne Geldsorgen eben so tut. (Das Erbe, das ihr verstorbener Mann, der Baulöwe Walter Beller, nach seinem Tod 2020 hinterliess, wird auf 50 Millionen Franken geschätzt.) Sie ist belesen, verschlang schon in ihrer Jugend in der damaligen Sowjetunion grosse russische Klassiker wie Tolstoi und Dostojewski, aber auch französische wie Stendhal. «Wir führen wundervolle, tiefgründige Gespräche», sagt Thomas wertschätzend.