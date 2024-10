In den Ferien ist es gerade umgekehrt. Da mietet das Paar stets eine Wohnung, möglichst mitten im Geschehen. «Ich verstehe die Leute nicht, die es mehr als drei Tage mit der Partnerin oder dem Partner in einem Hotelzimmer aushalten», findet Beat Schlatter. «Wir mieten immer viel zu grosse Wohnungen. Hier in Venedig haben wir drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Manchmal schauen die Vermieter skeptisch, wenn wir nur zu zweit ankommen. Und denken sich, wir würden Partys feiern oder den Rest der Verwandtschaft nachreisen lassen. Dabei möchten wir einfach viel Platz. Ausserdem schläft es sich besser alleine im Bett.» Der Schauspieler und Drehbuchautor ergänzt in seinem typisch-trockenen Beat-Schlatter-Humor: «Denn es ist wichtig, dass man in den Ferien ausgeschlafen ist. Ja, total wichtig.»