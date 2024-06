Sind wir seit Corona unzufriedener?

Ich denke schon. Sigmund Freud hat in den 1930er-Jahren über das Unbehagen in der Kultur geschrieben. Wir sind wieder an einem Punkt, wo sehr viele Leute an der Kultur leiden und sich in unserer Gesellschaft unwohl fühlen. Eigentlich seltsam, denn es gibt so viele Errungenschaften, die unser Leben verbessert haben.