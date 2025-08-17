«Wir dürfen unsere Freiheit nicht opfern»

Kann die Schweiz ihren Wohlstand halten?

Die Schweiz ist ein historisches Wunder. Kein Land in der Weltgeschichte ist so lange unversehrt geblieben und hat gleichzeitig immer mehr Wohlstand, Sicherheit und Stabilität gewonnen. Nun gibt es zwei Perspektiven: Es ist unwahrscheinlich, dass es nochmals 160 Jahre so weitergeht. Die optimistische Sicht: Kaum ein Land hat bessere Voraussetzungen, mit dem Wandel zurechtzukommen. Wir haben einen gesunden Finanzplatz, der in der Lage war, während der Pandemie Milliarden aufzuwenden. Wir leben den sozialen Ausgleich, behandeln Minderheiten oft besser, als es ihnen grössenmässig vielleicht zusteht. Unsere Wirtschaft leistet eine enorme Wertschöpfung. Ja, wir sind ein Sonderfall, aber es spricht nichts dagegen, dass wir diesen auch für die nächsten Generationen erhalten können. Das war immer meine Motivation für die Politik.