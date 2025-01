Studer, Hunziker und Brugger im ESC-Interview

«Der ESC und ich sind eine Liebesgeschichte»

Hunzikers Ernennung war am Vormittag zu erahnen, als sie ein Bild von sich unterwegs in die Schweiz postete. Blick hatte sie gestützt auf Recherchen bereits am Sonntag als Kronfavoritin genannt und im Artikel auch Brugger und Studer als aussichtsreiche Kandidatinnen erwähnt.