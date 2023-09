Am 20. September 2022 gaben sich Tina Weirather (34) und Fabio Nay (34) in Malbun das Ja-Wort. Die Freude bei der Liechtensteiner Skifahrerin und dem Schweizer TV-Moderator war gross und die beiden wirkten überglücklich. Jetzt steht aber der wohl grösste Meilenstein im Leben der beiden an: Weirather und Nay erwarten Nachwuchs. Das verkündete das Paar nun mit einem Foto auf Instagram. «Baby News! Wir freuen uns riesig» schreibt das einstige Ski-Ass.