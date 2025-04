«Wir haben diese Zeit ausgekostet»

Wie hat die Bernerin, die ohne Partner und Kinder lebt, ins Appenzellerland gefunden, wo sie seit 25 Jahren eine Wohnung hat in einer ehemaligen Stickereifabrik? «Ich war lange in Berlin und habe dort an einem Retreat die Leiterin eines Bildungshauses aus Teufen kennengelernt.» Mit ihr engagierte sie sich in der Friedensarbeit, reiste in Länder wie Israel oder auf die Philippinen – und fand zum Singen zurück. Vor 20 Jahren erschien die CD «Breathe, You Are Alive», 2024 veröffentlichte Schell das Album «Songs for Coming Home» mit besinnlichen Liedern in englischer und deutscher Sprache. «Ein Herzensprojekt.»