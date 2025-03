«Wir haben eine Pflicht zur Solidarität mit der restlichen Welt»

Trump schockiert, und vor allem Europa scheint wie gelähmt.

Ja, aber das muss nicht sein. Wir beweisen das in der Ukraine: Europa hat, was das Militärische betrifft, der Ukraine Material für 64 Milliarden geliefert, die USA für 62. Und in den USA floss von dieser Summe erst noch ein Teil in die eigene Rüstungsindustrie.