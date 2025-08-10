«Wir haben es selber in der Hand»

Er ist einer der besten Kenner der Schweizer Finanz- und Wirtschaftswelt: Der 72-jährige Konrad Hummler wechselte nach einem Engagement bei der Schweizerischen Bankgesellschaft zur ältesten Schweizer Bank, der Privatbank Wegelin. Dort war er geschäftsführender Teilhaber. In Zusammenhang mit dem Steuerstreit USA-Schweiz 2012 drohte Amerika mit einer Strafanzeige. Diese hätte die Bank an den Rand der Existenz gebracht. Wir treffen ihn im altehrwürdigen Haus an der Museumstrasse 1 in St. Gallen im Sitzungszimmer. «Hier war die Kommandozentrale, als wir innert drei Wochen den Grossteil unserer Bank auf Druck der Amerikaner verkaufen mussten», so Hummler. Das Haus hat schon viel mitgemacht: Es war das erste Casino im Jahr 1802 in St. Gallen. Später war es auch Pfarrhaus. Heute ist darin Hummlers Thinktank M1 und die von ihm präsidierte Bach-Stiftung untergebracht. Er hat sich zum Ziel gesetzt, sämtliche Kantaten des Komponisten Johann Sebastian Bach aufzuführen. Nach 100 Tagen Amtszeit von Donald Trump hat Hummler die Schrift «Vom Umgang mit Amerika» herausgegeben.