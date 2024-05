Jans ist linker Verteidiger, er sprintet und kämpft um jeden Ball. «Der ist fit!», sagt David Roth (38) an der Bande. Zweimal in der Woche joggt Jans zehn Kilometer, daheim stählt er sich am Ruder-gerät. Nach 20 Minuten wechselt Hegi die bundesrätliche Nummer 5 aus – auch andere kommen zum Zug. Kurz darauf jubelt die Schweizer Bank! Marcel Dobler (43) hat das 1:0 erzielt. Am Ende stehts 1:1. Hegi: «Beat ist ein sehr engagierter Teamplayer.»