Michael Paris und Tobias Bayer lernten sich 2004 in den Ferien in Barcelona kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bald zog der gebürtige Ungar zu Tobias in die Schweiz. «Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt», weiss der Berner. «Wir haben keine Angst vor dem Scheitern. Wir haben immer dasselbe Ziel vor Augen. Wenn auch in unterschiedlichem Tempo.» Michael, so Tobias weiter, sei der Mutigere von ihnen. «Ich zögere manchmal schon und habe Zweifel. Er sorgt aber dafür, dass wir uns nicht verzetteln und loslegen.» Die vielen Erlebnisse haben die beiden zusammengeschweisst. Dass sie irgendwann heiraten werden, ist klar. «Die Frage ist einfach, wer weniger stolz ist, den Antrag zu machen», sagt Tobias und schaut seine grosse Liebe an. Beide lachen.