«Wir haben Luft nach oben»

Moment – die erste Mondlandung ist doch schon fast 60 Jahre her.

Ja, aber bis vor Kurzem bestimmten die staatlichen Agenturen wie Nasa und ESA alles, was im All passiert. Erst als die Nasa begann, Aufträge an Privatfirmen zu verteilen und Elon Musk SpaceX gründete, entstand eine Privatindustrie. Das ist eine neue und spannende Entwicklung. Musk hat die ganze Branche umgewälzt. Heute ist es viel günstiger, eine Mission ins All zu schicken, als früher. Die Folge: Die Weltraumbranche wächst dreimal schneller als die Weltwirtschaft.