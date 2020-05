Wie sind Sie trotzdem darauf gekommen, in der Ostschweiz Mozzarella zu produzieren?

Unsere Familie macht schon lange Käse. Doch in den 1980er-Jahren geriet mein Vater wirtschaftlich in Bedrängnis. Er ging zu seinem Bruder nach Amerika und fragte ihn: Was für Käse könnte ich noch machen – ausser Appenzeller und Emmentaler? Der Bruder sagte: Mozzarella! Für die Pizzas! Diese waren damals in den USA schon viel beliebter als in der Schweiz. Und so machten wir es.