«Wir haben noch nie gestritten»

So erging es vor allem der grossen Schwester bei der diesjährigen WM im norwegischen Trondheim. Nadine Fähndrich gewann Bronze im Sprint Freistil und mit Anja Weber zusammen nochmals Bronze im Teamsprint klassisch. Nur einen Tag später holte Cyril mit der Männerstaffel Silber. «Bei meinen eigenen Erfolgen habe ich mich gefreut, aber bei Cyril habe ich geweint wie ein Schlosshund. Den kleinen Bruder erfolgreich zu sehen, ist schöner, als wenn ich selbst Erfolg habe.»