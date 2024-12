«Wir haben nun regelmässig Date-Nights»

Aneinandergekuschelt sitzen Beat Jans (60) und seine Frau Tracy (52) am Sonntag in der Münsterfähri. Mit dem Holzboot, das an einem langen Drahtseil befestigt ist, fahren die beiden von Kleinbasel, wo sie mit ihren Töchtern Zoe (19) und Mia (16) leben, zum Weihnachtsmarkt nach Grossbasel. «Sali zämme», grüsst der junge Fährimaa – in Basel ist man mit dem Bundesrat per Du. Was ebenfalls auffällt: ein Bodyguard ist keiner dabei. «Die begleiten uns nur an offizielle Anlässe», sagt Jans. «Ganz diskret», ergänzt Tracy Jans augenzwinkernd.