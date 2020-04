Wenn Elisabeth Burkhalter, 75, zu Hause in Sigriswil BE aus dem Fens- ter schaut, sieht sie auf der anderen Strassenseite das Altersheim, in dem ihr Mann Hans, 77, lebt. Nur wenige Meter trennen das Ehepaar, trotzdem waren sie seit fünf Jahrzehnten noch nie so weit voneinander entfernt.