Gerlafingen weiss vor diesem Hintergrund: Ihr wichtigstes Argument in diesem Kampf um Unterstützung ist der Umweltschutz. Denn das Werk schmelzt elektrisch und verwertet Schrott. Das führt dazu, dass der CO2-Ausstoss von Gerlafinger Stahl bis zu fünfmal geringer ist als von ausländischem Stahl, der oft in Kohleöfen produziert wird. Andreas Steffes, Geschäftsführer des Verbands Metal Suisse, sagt es so: «Wir müssen uns fragen, was es uns wert ist, den Recyclingkreislauf in der Schweiz zu schliessen.»



Zurück in die Hitze des Gefechts, zurück zu den Arbeitern, die hier in wenigen Produktionsschritten ein wahres Recyclingwunder vollbringen: Nach rund 40 Minuten haben sich die Eisenbahnschienen, Stangen und Töpfe in eine 1620 Grad heisse, orange glühende Flüssigkeit verwandelt. Die Masse scheint von innen zu leuchten. Zeit, den flüssigen Stahl in den nächsten Behälter zu giessen, die sogenannte Pfanne. Der Name ist etwas irreführend, denn die Pfanne sieht mehr aus wie ein überdimensioniertes Fass.