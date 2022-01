Soeben hat Luka Müller ein Mail nach Auckland gesandt, um seine Leute vor Ort über die Gründung des Vereins zu informieren. In Auckland, Neuseeland, ist die Basis seiner Müller-Stiftung, mit der er seit 2005 verschiedene Projekte auf Tonga realisiert. So investierte er in fünf Solaranlagen – «vier haben die Katastrophe überlebt». Er unterstützt auch diverse Landwirtschaftsprojekte wie Kava- und Sandelholzplantagen, finanziert Ausbildungen und hilft der Familie. «Der neue Verein ist von der Müller-Stiftung unabhängig, denn um unsere Familie können wir uns selber kümmern», betont Müller. «Das Spendengeld, das die Help Tonga Association sammelt, kommt der Bevölkerung zugute – unsere Familie exklusive.» Doch der Verein kann vom Know-how der Stiftung profitieren. Effiziente Hilfskanäle bestehen, sind jahrelang erprobt. Noch wichtiger: Die Stiftung arbeitet seit Jahren mit denselben Vertrauenspersonen, stellt sicher, dass jede Hilfe am richtigen Ort ankommt.