Wie kam die Idee mit dem Racletteofen?

Das beginnt ja mit einer Szene, in der die Hauptfigur Bax seinem «Tschugger»-Kollegen Pirmin nicht mehr vertrauen kann und die Wahrheit von ihm erfahren will. Und was hat man im Wallis immer in der Nähe, das als Folterinstrument infrage kommt? Da kamen wir auf den Racletteofen. Also gar nicht so weit hergeholt, finde ich.