Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Ich war 19, arbeitete in einem Pariser Armenviertel und war das erste Mal allein an Weihnachten. Anstatt Heimweh hatte ich ein Gefühl von unendlicher Freiheit. Jemand erzählte mir von einer jungen Truppe, die in einer alten Papierfabrik Theater macht – und sie spielte am 24. Dezember. Also besorgte ich mir eine Karte, zog los und fand ein ziemlich verlottertes Gebäude in einem riesigen Park. Die Vorstellung hiess «1789», es ging um die Französische Revolution. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt – ausser einmal mit der Mittelschule – noch nie im Theater gewesen. Das Stück fing an, und ich war sofort in einem Strudel mitgerissen. Die Schauspieler rannten und schrien durch die Räume, wir Zuschauer wurden das Volk, das ihnen folgte und bald bereit war, die Bastille zu stürmen. Ein solch intensives, emotionales und Feuer fangendes Spiel hatte ich noch nie erlebt. Völlig benommen torkelte ich aus dem Theater; noch heute habe ich klare Bilder da-von vor Augen. Erst später wurde mir klar, dass ich an diesem Abend die Anfänge des Théâtre du Soleil miterlebt hatte, das mit seiner Regisseurin Ariane Mnouchkine bald weltberühmt wurde.