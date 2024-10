Büsser holt Pocher in seine Show

«Wir müssen sicher über Amira reden»

Stefan Büsser ist ein Coup gelungen: Mit Oliver Pocher holt er am Sonntag den wohl polarisierendsten Comedian im deutschsprachigen Raum in seine «Late Night Switzerland»-Show. Er verrät, wie ihm das gelungen ist und was ihn erwartet.