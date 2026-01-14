«Wir nehmen nur zwei grosse Koffer mit nach Australien»

Ist Marius Bear (32) mutig? Das würde er von sich selbst nicht behaupten. «Ich gehe mit dem Bauchgefühl durchs Leben, das ist nicht wirklich Mut», sagt er im aktuellen SI.Talk. Wer allerdings sieht, was der Sänger in nur wenigen Wochen machen wird, der könnte ihn durchaus als mutig bezeichnen. Marius Bear wandert nämlich aus. Nicht etwa nach Deutschland oder Frankreich, sondern ans andere Ende der Welt – nach Australien. Bis das Abenteuer mit seiner Verlobten Jasmine aber losgehen kann, gibt es noch viel zu tun, verrät der ESC-Star. Möbel und Autos verkaufen, Wohnung abgeben, packen – und am Ende mit zwei grossen Koffern und je zwei Handgepäckstücken ins Flugzeug steigen.