«Wir nehmen nur zwei grosse Koffer mit nach Australien»

Ist Marius Bear (32) mutig? Das würde er von sich selbst nicht behaupten. «Ich gehe mit dem Bauchgefühl durchs Leben, das ist nicht wirklich Mut», sagt er im aktuellen SI.Talk. Wer allerdings sieht, was der Sänger in nur wenigen Wochen machen wird, der könnte ihn durchaus als mutig bezeichnen. Marius Bear wandert nämlich aus. Nicht etwa nach Deutschland oder Frankreich, sondern ans andere Ende der Welt – nach Australien. Bis das Abenteuer mit seiner Verlobten Jasmine aber losgehen kann, gibt es noch viel zu tun, verrät der ESC-Star. Möbel und Autos verkaufen, Wohnung abgeben, packen – und am Ende mit zwei grossen Koffern und je zwei Handgepäckstücken ins Flugzeug steigen.
Das Leben an der Seite eines Musikers ist aufregend und beizeiten auch anspruchsvoll. Das habe Bear seiner Jasmine von Anfang an gesagt. «Mit einem Musiker zusammen zu sein, ist wie mit einem Bauern zusammen zu sein. Du kannst nicht nur mit einem Bauern zusammen sein, du musst auch morgens um sechs aufstehen und die Kühe melken», sinniert er. Mit Jasmine hat er nun genau die richtige Frau gefunden. Dem Umzug nach Australien hätten sie manifestiert verrät er. Und seine Verlobte sei ihm von seinem Vater geschickt worden.
Marius Bears Vater starb im Sommer 2023. Der Verlust traf den Sänger hart, das Verhältnis zu seinem Vater war eng. «Mein Vater war immer eine Inspiration für mich», sagt Bear. Dieser habe die Welt bereist, sei immer wieder aus seiner Komfortzone getreten, das fasziniert den Musiker bis heute. Die Unterstützung und bekräftigenden Worte seines Vaters würden ihm nun bei diesem neuen Lebensabschnitt fehlen. Doch blickt er jetzt auch gespannt auf die Zukunft.
Wie das neue Leben von Marius Bear und seiner Jasmine in Australien aussehen wird, wo sie wohnen, wie es mit den Finanzen aussieht und ob er an Schicksal glaubt – das und mehr verrät er im aktuellen SI.Talk.