Sie sind eine kleine Organisation mit nur zwölf Mitarbeitenden. Wie halten Sie das durch?

Das ist tatsächlich nicht einfach. Es wäre einfacher gewesen, das Referendum nicht zu starten. Es war eine verrückte Arbeit. Die Leute glauben fälschlicherweise, dass es nicht so schwierig ist, 63 000 Unterschriften zu sammeln. Aber wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet. Nicht zu reden von den Feinden, die das mit sich bringt, und von der Maschinerie, die gegen einen in Gang gesetzt wird. Und jetzt müssen wir die Kampagne verfeinern, das gesamte Argumentarium überarbeiten, um alle Fragen beantworten zu können, während ich immer noch das Hotels Giessbach leite, bis ich einen Nachfolger gefunden habe. Man kann also sagen, dass ich erschöpft bin.