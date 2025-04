«Wir prüfen Zwischenlager in Kanada»

In der Produktion ist eine Mitarbeiterin gerade dabei, die Handgriffe aus Plastik an den Dampfkochtopf zu montieren. Diese Komponenten bezieht Kuhn Rikon aus China. Wegen des weltweiten Preisdrucks, aber auch wegen des Fertigungs-Know-hows produziert Kuhn Rikon zwei Drittel ihres Kochgeschirrs in Werkstätten im Reich der Mitte. Für Produkte aus China, die 90 Prozent ihres Angebots in den USA ausmachen, kumulieren sich die Zölle jetzt auf 45 Prozent für Kochgeschirr und 145 Prozent für Messer und Küchenhelfer.



Jeden zweiten Nachmittag sitzt Gerfin, der im März zuletzt in Nashville war, in seinem Büro im Call mit dem US-Team. «Statt sich dem Verkauf zu widmen, müssen die Mitarbeiter momentan Preise durchrechnen.» Die wichtigste Arbeit dort sei nun, die Einzelhändler zu überzeugen, die Preise nicht direkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. «Lassen diese gar nicht mit sich reden, muss ich dann auch mal zum Telefon greifen und den Bösen spielen», sagt Gerfin und schmunzelt. 20 bis 30 Prozent teurer würden die Pfannen aber ohnehin werden.



Das USA-Geschäft aufzugeben, kommt für den Firmenchef nicht infrage. «Man darf nicht vergessen, dass vier bis fünf Stellen in der Schweiz aus der Marge, die wir in den USA machen, finanziert werden», sagt Gerfin. Darum sei es wichtig, dass der US-Markt bestehen bleibe. Während die Preise für die amerikanischen Kunden steigen, bleiben sie in der Schweiz und Europa vorerst gleich. «Als Familienbetrieb denken wir langfristig. Wären wir an der Börse, sähe es anders aus.»