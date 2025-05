«Wir schreiben uns, dass wir uns gegenseitig vermissen»

«Wenn ich in L.A. bin, schaue ich eigentlich immer, dass ich ein, zwei Abende mit Heidi verbringen kann», sagt Zamboni. Die Dreharbeiten zu der anstehenden Folge von «GNTM» waren da keine Ausnahme. «Ich glaube, wir haben am Montag gefilmt, aber ich bin schon am Samstag angekommen. Am Abend gingen wir dann zusammen feiern.» Den beiden angeschlossen haben sich unter anderem Schauspielerin Sofía Vergara (52) und die deutsche Dragqueen Candy Crash.