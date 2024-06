Börni tritt beim Zurich Pride Festival auf

«Für mich ist es eine grosse Ehre für Nemo zu eröffnen»

Bei ihrem Auftritt am Pride Festival heute Abend um 22 Uhr auf der Zürcher Landiwiese spielt Börni Höhn vor Nemo (24). Das Bieler Gesangstalent tritt direkt im Anschluss an die Zürcherin auf. «Für mich ist es eine grosse Ehre für Nemo zu eröffnen», sagt Höhn. «So eine tolle Stimme, so ein authentischer Mensch. Nemo ist die perfekte Persönlichkeit, die an diesem Abend und an diesem Festival alles zusammenbringt.»