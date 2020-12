«Im Moment ist so gut wie gar nichts normal. Es gibt viele Verschiebungen, und wir müssen flexibel sein. Die Arbeit auf der Covid-Station verlangt höchste Konzentration, man muss schnell sein und zu jedem Zeitpunkt gut geschützt. Wenn ich in die Zimmer komme, schaue ich die Patienten nicht an. Das möchte ich nicht. Auch bei uns ist das Personal knapp. Ich springe gern ein, wenn jemand krank ist. Privat sind die Leute zurückhaltender als sonst, weil ich im Spital arbeite. Das verstehe ich. Selbst habe ich keine Angst, mich anzustecken.»