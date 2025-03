«Wir sind beide in Sachen Humor kleine Dreckssieche»

Nach sechs Jahren kehrt Mike Müller (61) zum Circus Knie zurück. Der Komiker begleitet den Schweizer Nationalcircus in diesem Jahr durch die Deutschschweiz und wird in Zürich, Luzern und Basel von seinem Kollegen Viktor Giacobbo (73) begleitet. Müller sagt, das sei Altersbedingt, dass Giacobbo nur in drei Städten dabei ist und nicht auf der gesamten Tournee. Das meint er natürlich nur halb ernst, scherzt aber: «Es ist schon fast grenzwertig, was wir mit Viktor machen.» Er klärt aber auf, dass vor allem terminliche Kollisionen der Grund seien, nicht das Alter seines Kollegen.