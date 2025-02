Seit 20 Jahren haben die People- und Kulturthemen der Schweiz in «G&G – Gesichter und Geschichten» ihren Sendeplatz. Doch damit ist ab dem Sommer Schluss, erneut stellt SRF damit ein bekanntes und beliebtes Format ein. Gegenüber der Schweizer Illustrierten äussert sich jetzt die Chefin von «G&G», Paola Biason (59): «Wir sind hier alle nur am Heulen. Ich kann gar nichts anderes sagen.»



Seit September 2022 moderiert in ihrem Team Michel Birri (37) in Abwechslung mit anderen Moderatoren die Sendung. «Ich war noch im Tram, weil ich eigentlich frei hatte, als wir heute Morgen um 8:00 Uhr informiert wurden, dass eine Personalinformation ansteht. Dann bin ich schnellstmöglich nach Zürich gekommen. Wir sind völlig schockiert und können es nicht fassen», erklärt der Aargauer.