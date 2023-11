Sie haben an der ETH in Zürich Maschinenbau studiert. Kann ein Ingenieur ein Banker sein?

Mir half das Ingenieurwesen, die Gedanken zu strukturieren. Im heutigen Banking-Business sind Dinge wie IT und künstliche Intelligenz essenziell. Ich habe an der ETH gelernt, komplexe Probleme zu analysieren und zu lösen. Das kommt mir zugute. Und wie in anderen Bereichen braucht es im Bankgeschäft gesunden Menschenverstand.