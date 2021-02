Ein anderer der 185 Schauspieler ist der «Tatort»-Star Mark Waschke (48). Der Robert-Karow-Darsteller aus der Berlin-Ausgabe der Krimireihe ist dabei in illustrer Gesellschaft: Auch Karin Hanczewski (39) alias Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak in der Dresden-Ausgabe des „Tatorts" findet sich auf der langen Liste. Sie ist eine der Hauptinitiatorinnen der Aktion und sagt der «SZ»: «Als ich den 'Tatort' bereits hatte, wurde mir gesagt, ich soll mich nicht outen, bevor ich nicht den Fuß richtig in der Branche habe, und wir wissen ja alle, dass die Leute, die den Fuß so richtig drinnen haben und auch den ganzen Körper, es erst recht nicht tun sollen. Es gibt also nie den richtigen Zeitpunkt.» Auch Ulrike Folkerts, 59, bekannt als «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal, hat sich der Aktion angeschlossen.