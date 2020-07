War Angélique ein Vorbild für Sie?

Miriam: Ja, sicher! Auch wenn wir sehr verschieden sind: Sie ist sprachlich stark, ich eher mathematisch. Angélique liebte es, an Festivals zu gehen, ich überhaupt nicht. Und sie hörte ganz andere Musik.

Angélique: Miriam mag elektronische Musik! Ich bin eher der Funk-Typ. Zudem gingen Miriam und Gregor jeweils am Wochenende an Partys auf dem Land, während ich in die Stadt ging.