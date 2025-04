«Wir sind unglaublich stolz auf unsere Mama»

Die heute 56-Jährige blättert mit ihren Töchtern Seite um Seite durch das Fotoalbum weiter, während Sohn Gian (26) und ihr Ehemann, der Anwalt Luka Müller (60) ausgeflogen sind. Mit ihren Mädels erinnert sie sich an ihren grossen Auftritt am Eurovision Song Contest 1991 in Rom, wo sie als Sandra Simó für die Schweiz angetreten ist: «Ich war 22, ein unbeschriebenes Blatt und hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Im Nachhinein staune ich, wie locker und angstfrei ich das gemeistert habe.» Mit ihrem Lied «Canzone per te» belegte sie den fünften Platz – doch für die Boulevardpresse nicht genug: «Ich weiss noch, wie eine Zeitung titelte: ‹Kostete Sandras Kleid Punkte?›. Zu dieser Zeit gab es keine Budgets dafür, geschweige denn ein Stylingteam. Mein Bühnenoutfit habe ich mit meiner Mama einfach im Jelmoli gekauft. Inzwischen kaum vorstellbar!»