«Wir teilen alles, ausser das Bett»

Willi Spiess’ Massschneiderei in der Altstadt am Ufer der Limmat in Zürich ist die Kreativwerkstatt für Michaels Bühnenoutfits. Bald ist es wieder so weit: Ab dem 30. September geht Michael von der Heide mit seinem neuen Album auf Tournee. Zu einer perfekten Show gehören nicht nur grossartige Songs, sondern auch grossartige Looks.