Wir verlosen Tickets für das Charity Spiel von Eishockey-Star Kevin Fiala

Zum ersten Mal treten Kevin Fiala und ausgewählte NHL-Stars gegen die ZSC Lions an – ein einzigartiges Duell auf höchstem Niveau. Der Erlös dieses besonderen Events geht an schwerkranke Kinder und den Eishockey-Nachwuchs. Weltklasse-Hockey, Emotionen und Zusammenhalt – seien Sie live dabei! Teilnahmeschluss ist der Freitag, 01. August 2025 um 12.00 Uhr. Die Gewinner werden via E-Mail kontaktiert. Wir wünschen viel Glück und freuen uns auf Ihre Teilnahme!