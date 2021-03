Das «Surf & Turf»-Gericht von den Schweizer Meisterschaften – Bärenkrebsschwänze und Rindsfilet in Mangoldhülle – hat Michael Graber nie mehr serviert. Doch in der Küche stehen der ausgebildete Koch und Epiney, der jahrelang die Kochsendung «al dente» moderierte, beide gern. Jede Woche bruncht das Paar ausgiebig, so auch jetzt in seiner Suite. «Wenn wir frei haben, schlafen wir aus, brunchen im Bett und haben so einen gemütlichen Start in den Tag», sagt Epiney. «Wir haben Freude an gutem Essen», und so lassen sie es sich nicht nehmen, Spitzenkoch Sven Wassmer, 35, im «Memories» zu besuchen.