«Wir waren eine grosse Familie»

Alles begann mit der Druckerei

Die Schliessung der Druckerei ist das Ende einer Ära. Das Verlagshaus Ringier wurde vor 190 Jahren mit einer Druckerei in Zofingen gegründet. Die Schweizer Illustrierte ist nur eines der Produkte, die hier entstanden sind. Auch Traditionstitel wie «Glückspost» und «Tele» wurden hier erfunden. In den letzten Jahren, war «Zofingen» die grösste Offset-Druckerei, die Magazine in hoher Auflage herstellte. Zum Portfolio gehörten also auch «Annabelle», «Beobachter», «Bilanz», «Bolero», «Touring»-Magazin. 2004 legten Ringier und die NZZ ihre Druckereien zusammen, gründeten die Swissprinters AG. Doch das Druckgewerbe war und ist in der Krise: immer weniger Aufträge, Kostendruck durchs Ausland. Grund für die Schliessung ist die sinkende Nachfrage und der Verlust grosser Kunden. Das sagt Alexander Theobald, CEO von Swissprinters. Es rentiere nicht mehr, in neue Maschinen zu investieren.