Bei Gülsha Adilji (38) ist derzeit Eiszeit. Die Moderatorin bibbert in ihren eigenen vier Wänden in Berlin. Der Grund dafür: Ihre Heizung ist ausgefallen.Bei den derzeitigen Temperaturen ist sie wahrscheinlich nicht die Einzige, die friert. Doch Adiljis Situation ist dann doch etwas prekärer. Auf Instagram zeigt die 38-Jährige, wie kalt es bei ihr tatsächlich ist. Bis auf drei Grad Celsius geht das Thermometer in ihrer Wohnung derzeit runter. Auch wenn sie die frostigen Temperaturen noch mit Humor nimmt, eine solche Kälte kann in der Wohnung und ohne Bewegung schnell auch gefährlich werden, warnen Experten. Ausserdem steigt unter 16 Grad die Gefahr von Schimmelbefall.