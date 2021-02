Die 30-jährige Bernerin wuchs die ersten Jahre in Italien auf. Ihre Politkarriere startete sie bei der Juso, die sie vier Jahre präsidierte. Seit Februar 2020 ist die Nationalrätin Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Funiciello ist «Feministin von Kopf bis Fuss», nahm am 14. Juni 2019 am Frauen*streik teil und setzt sich besonders für die Themen Gewalt an Frauen und Sexismus ein – auch gern medienwirksam wie 2017 mit entblösstem Oberkörper.