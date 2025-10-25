Wirbel um Michelle Hunziker und ihren Milliardär

Dementsprechend überraschend kam der «Dagospia»-Bericht über das mögliche Liebes-Aus. Ein weiteres Indiz für eine mögliche Trennung sei laut dem Portal das Interview von Michelle Hunziker mit der Tageszeitung «Corriere della Sera» vor ein paar Tagen. Unverblümt sprach die Moderatorin über das Ende von grossen Lieben. «Ich war zu jung, zu unerfahren, um die Dinge richtig zu handhaben», sagte sie über die Trennung von Ex-Mann Eros Ramazzotti (61).