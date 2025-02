Wird Heidi jetzt eine Deutsche?

Die Entwicklung und Produktion der neuen Heidi-Serie liegt in den Händen von DCM Schweiz und Gaumont. Im Gegensatz zu früheren Adaptionen soll die Serie nicht nur Heidis Kindheit, sondern auch ihre Entwicklung zur jungen Frau zeigen. Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, äussert sich dazu: «Wir freuen uns sehr darauf, die urschweizerische Geschichte von Johanna Spyris «Heidi» in einer zeitgemässen Serie weiterzuerzählen. Dank der Kooperation von SRF mit RTL können wir dem Publikum in der Schweiz und international hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie bieten.»