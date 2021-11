Morgen gilt es wieder ernst für Goalie Yann Sommer und die Schweizer Fussballnati: In der WM-Quali steht das Rückspiel gegen den Tabellenersten Italien auf dem Programm. Gewinnt die Schweiz im Stadio Olimpico in Rom, reicht in der abschliessenden Partie gegen Bulgarien am Montag ein Punkt für die direkte Qualifikation für die WM in Katar.