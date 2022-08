Simon Ehammers Sprung ins Glück

Die beiden haben sich über Social Media kennengelernt: Tatjana gratulierte Simon zu seinem ersten Rang im Zehnkampf an der U20-EM. Man schrieb einander hin und her, irgendwann kündigte er seinen Besuch an. «Doch dann textete er, er hätte den Zug verpasst», so die Steirerin. «Ich hatte meine Zweifel, ob er tatsächlich kommen würde, aber fünf Stunden später stand er am Bahnhof.»