«Das Zelt» ist das grösste Schweizer Tourneetheater und lockt mit seinen Showhighlights in den Bereichen Comedy, Musik und bis hin zur Artistik ständig unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer in der ganzen Schweiz an. Nicht nur aus diesem Grund hat «Das Zelt» sicher immer ordentlichen Anlass zum Feiern – dieses Jahr ist zudem das 20-jährige Jubiläum, was umso mehr ein Grund zum Anstossen darstellt.