Wo unsere Essiggürkli herkommen

Ein leichter Duft von Essig liegt in der Luft. In der Produktionshalle von Reitzel SA rattert und klappert es, die Förderbänder und andere Maschinen laufen auf Hochtouren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter an der Sortieranlage sind hoch konzentriert am Werk: Sie nehmen deformierte Cornichons vom Förderband, entfernen Stiele. Ununterbrochen fliesst ein Strom kleiner grüner Gurken an ihnen vorbei zur Abfüllanlage. Dort purzeln die Cornichons in die Gläser. Schauen ein paar Enden über den Rand hinaus, befördern flinke Hände die Gürkli noch ganz ins Glas. «Wir schauen gut zu unseren Cornichons», sagt Olivier Camille (49) CEO der Firma Reitzel, beim Gang durch die Hallen. «Sie sind unsere kleinen Könige.»