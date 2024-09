«Where do you come from?», fragt mich ein junger rotbärtiger Mann mit langen Schläfenlocken aus England, der in Israel lebt. «I live in Zurich», antworte ich. «No, I mean, where do you COME from!» Ich verstehe: Er meint meine Vorfahren. «Brody in Ukraine», sage ich. «Oh, Brody!», sagt er anerkennend. «Brody!», nickt der neben ihm beeindruckt. Es ist ein Ort mit einer langen jüdischen Geschichte. Nach dem Verhältnis zu den Einheimischen gefragt, sagt der 52-jährige in Zürich wohnhafte Schwiegervater des Mannes: «Ich erlebe es im Grossen und Ganzen als sehr gut. Natürlich gibt es immer welche, die ein Problem mit uns haben und alle in einen Topf werfen. Aber die allermeisten sind sehr anständig. Ich würde sagen, das Problem ist in den Medien hochgeschrieben worden.»