Wunderkind Maximilian Janisch wird flügge

Man fühlt sich vom Genie schnell eingeschüchtert

Auch heute kann es Personen, die mit Maximilian Janisch interagieren, passieren, dass sie sich in seiner Anwesenheit dumm fühlen. Das gibt auch «SRF Reporter»-Journalistin Helen Arnet (59) zu. Janisch scheint darüber überrascht zu sein und beteuert: «Das ist nicht meine Absicht», sagt er und erklärt aber weiter: «Es ist glaube ich nicht das erste Mal, dass ich das höre. Aber ich gebe mir Mühe, nicht furchteinflössend zu sein.» Er wirkt stets gefasst, emotionale Ausbrüche gibt es bei ihm selten. Maximilian Janisch bezeichnet sich als zufriedener Mensch. Ausser, er verliert mal ein Schachspiel, bei welchem er sich sicher war, er würde es gewinnen.